Fabrizio Corona da qualche settimana sta frequentando l’ex tronista Sophie Codegoni, ma in passato ha avuto rapporti (solo lavorativi) con un altro volto del programma mariano. L’ex re dei paparazzi ha collaborato con Jessica Antonini, la ragazza che ha fatto un mezzo outing al fidanzato Davide Lorusso.

Ieri Jessica ha lanciato una shade a Fabrizio Corona, rivelando che aspetta di ricevere 1.000€: “Sto ancora spettando da settimane che mi richiami e che mi restituisca i 1000 euro di contratto che non ha rispettato e i soldi della mia immagine, per foto e video. Questa clip è una prova, boh. Sarà che è un vizio in Lombardia quello di sparire. A questo punto chiameremo Chi L’Ha Visto per avere delle notizie“.

Per adesso Corona non ha replicato, ma conoscendo il personaggio potrebbe farlo molto presto.

Jessica Antonini: lo spot con Fabrizio Corona.

La relazione tra l’ex re dei paparazzi e Sophie Codegoni.

Molti follower di Corona hanno notato la presenza di Sophie in diverse storie registrate a casa di Fabrizio. A svelare il mistero c’ha pensato lui, che ha chiarito tutti i dubbi ed ha motivato la presenza della giovane nel suo appartamento: “Lei è la mia fidanzata, la mia convivente“.

devo fare un attimo gossip perché sono sconvolta dalla relazione tra fabrizio corona e sophie di uomini e donne — sara felice per gli europei (@sarastired__) June 20, 2021

Ma seriamente Sophie Codegoni sta insieme ed è andata a vivere da Fabrizio Corona?

Scioccata

👁👄👁#uominiedonne pic.twitter.com/6ZdcM4zovj — Sara🐝 (@beeslover_) June 22, 2021

perché nessuno sta parlando della presunta relazione tra sophie codegoni e fabrizio corona pic.twitter.com/wNfIvhu1xT — a tratti simpatica ʰ (@eudaimonjia) June 22, 2021

