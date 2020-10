Esattamente una settimana fa Nina Moric ha pubblicato una telefonata privata tra lei, Fabrizio Corona e Carlos. Nell’audio in questione si sente l’ex re dei paparazzi che minaccia la modella croata e loro figlio che dice che non vuole stare a casa del padre. Il 18enne è tornato per 48 ore dalla Moric, ma adesso si trova nuovamente dal papà, che ieri sera a Live Non è la d’Urso ha raccontato la sua verità.

“Alla luce di quello che ha fatto quella psicopatica da manicomio, quella signora che è stata mia moglie, sono costretto a raccontare la mia parte di questa storia. Quello che è successo lunedì è gravissimo, da parte sua e da parte dell’avvocato, radiato dall’albo. In quel post, ci sono almeno sette reati. – ha continuato Fabrizio Corona – Anche chi ha pubblicato quella roba ha fatto un reato. A settembre ha ritrovato la luce con questo tizio. Un ragazzino di 22 anni tossico. Lei è due mesi che sta chiusa in casa con questo, in un’abitazione dove ha lo sfratto da 2 anni. Carlos a fine settembre era da lei, poi è tornato qui in una condizione che nemmeno ve lo racconto. Che audio poteva lasciare a quella donna? Lei è malata, lui delirava e lei l’ha registrato, ma che madre è? Mio figlio sempre in quel periodo che stava male, a dicembre incontra uno strano tipo di nome Michelangelo, è un guerriero della luce, ha scritto a Carlos – che era minorenne – un messaggio. Questo è il messaggio: ‘Ricordati che sei un essere supremo incarnato in un corpo fisico. Prima di incarnarci accettiamo la regola che nel momento in cui nasciamo ci dimentichiamo di cosa eravamo prima, pura energia splendente degli esseri supremi. Pochi eletti si ricordano quello che erano prima dell’incarnazione.’ Questo è satanismo, satanismo, questo lo ha circuito. Io ho minacciato questo Michelangelo al telefono. A fine settembre Carlos va dalla madre, poi ricontatta questo Michelangelo perché vuole purificarsi al bene supremo. Questo signore gli fa il lavaggio del cervello. Michelangelo lo ha richiamato (Carlos ndr) e lui era sconvolto. Poi poco dopo lo chiama Nina e lui mi chiede se poteva andare un po’ dalla madre. Io dico a mio figlio ‘no, adesso no, è sera e potrai andare dalla mamma quando sarai mentalmente più lucido e stabile’. Cosa succede, che pochi minuti dopo Nina posta quell’audio strumentalizzato un momento di delirio totale”.

Barbara dopo le urla di Fabrizio Corona ha mandato la pubblicità e una volta tornata in studio l’ha avvisato che era meglio chiudere il collegamento. L’ospite di Carmelita non l’ha presa bene, si è staccato le auricolari ed ha abbandonato la diretta.

Fabrizio Corona si sfoga a Live, le clip.

“È stato uno sfogo in un audio vocale, ero fuori di me per quello che aveva fatto a mio figlio”#FabrizioCorona commenta la telefonata choc dell’ex Nina Moric #noneladurso pic.twitter.com/4EEYxItxPK — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) October 18, 2020

“Lei la sera ha chiamato Carlos mentre lui delirava e lei lo ha registrato, ha registrato suo figlio” Secondo #FabrizioCorona Nina Moric ha strumentalizzato le parole di suo figlio #noneladurso pic.twitter.com/uVsW8u9t56 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) October 18, 2020