Fabrizio Corona ed Emis Killa di nuovo papà di due maschietti: svelati i nomi

Cosa hanno in comune Fabrizio Corona ed Emis Killa oltre i muscoli ed i tatuaggi? Che il 2024 ha regalato a entrambi due figli. Quello dell’ex re dei paparazzi deve ancora nascere, mentre quello del rapper è nato a sorpresa qualche giorno fa.

Al contrario del suo amichetto di featuring Fedez, Emis Killa in merito alla sua vita privata è super riservato tant’è che nessuno neanche sapeva che si fosse di nuovo fidanzato dopo la rottura con la sua ex storica da cui ha avuto la prima figlia, né tantomeno che la nuova fidanzata fosse incinta. E invece non solo era incinta, ma ha già pure partorito. Lo ha fatto la scorsa settimana.

“Non sono mai stato molto aperto sulla mia vita privata” – ha scritto Emis Killa su Instagram annunciando la nascita del nuovo erede – “Ma mi sembra giusto informarvi che una settimana fa 18-06-2024 è nato mio figlio Romeo. Tanti auguri a noi“. La neo-mamma si chiama Martina Bottiglieri. Romeo ha già una sorella maggiore, Perla Blue, nata nel 2018 dalla relazione con Tiffany Fortini, con cui si è separato nel 2020.

“Non amo spiattellare i c4zz1 miei sui social” – scrisse il rapper dopo la rottura – “ma vedo che purtroppo a molti dei miei seguaci interessano e fanno domande a proposito. Ebbene sì, io e la madre di mia figlia non stiamo più assieme da ormai qualche mese. Semplicemente come ho tutelato la mia famiglia e gli affari nostri in passato, l’ho fatto in questa occasione. Chiederei cortesemente a tutti di non fare domande da gossippari a riguardo: il perché di questa scelta sono affari nostri”.

Di Perla Blue, nonostante abbia sei anni, non esiste una foto online. Questo a dimostrazione che se si vuole la privacy, si può ottenere senza troppi sforzi.

Fabrizio Corona, dopo Carlos Maria il nuovo figlio sarà Johnny Maria

Se il secondogenito di Emis Killa è nato da una settimana, per il secondogenito di Fabrizio Corona bisognerà aspettare ancora un po’ di mesi, anche se il nome sarebbe già stato scelto: Johnny Maria. Un nome che alla compagna di Corona, Sara Barbieri, non piace granché. È di oggi il video di Corona in cui dice: “Sara è triste perché è maschio! Mi dispiace Sara. Sta arrivando Johnny Maria Corona!“, con tanto di smentita di lei: “Id1ota! Non è vero! Basta sia più tranquillo di te. E non si chiamerà Johnny!“.