Fabrizio Corona: “Ecco il nuovo flirt di Stefano De Martino, lei è famosa”

La settimana scorsa Fabrizio Corona ha fatto delle rivelazioni su Stefano De Martino e Belen Rodriguez, parlando anche dei presunti flirt dei due. L’ex re dei paparazzi ha poi dichiarato che la showgirl argentina e il conduttore di Bar Stella si sarebbero lasciati da mesi: “Non è come avete letto in giro. La realtà è che Belen e Stefano si sono lasciati sei mesi fa. Lui adesso è concentrato sul lavoro. Lei mi ha anche fatto delle confessioni, perché come sapete siamo amici“.

Fabrizio Corona e la presunta fiamma di Stefano De Martino.

Oggi Fabrizio Corona è tornato a parlare di Stefano De Martino e di un suo presunto flirt. Secondo il 49enne, il presentatore Rai sarebbe stato visto in compagnia di una nota influencer e attrice, che in passato ha avuto una relazione con Fred De Palma e Giacomo Giorgio di Mare Fuori.

“Stefano De Martino ha già una nuova fiamma. Lui è stato beccato da alcuni miei amici in Sardegna. Lei è una ragazza nota e fa anche l’influencer. Ecco il nuovo flirt. Lei si chiama Beatrice Vendramin, attrice, influencer e modella, testimonial di brand importantissimi ed ex fidanzata di un personaggio famoso. Più di due anni è durata la storia con Fred de Palma, che poi ha lasciato, poi si è fidanzata con Giacomo Giorgio, il protagonista e il più bello di Mare Fuori, la serie di grandissimo successo. Stefano è arrivato in Sardegna verso la fine di luglio con una serie di amici napoletani. Il conduttore è stato visto in barca con Ginevra Mavilla, altra influencer famosa e ma con la quale non ha nessun tipo di rapporto amoroso. I due gli abbiamo visti insieme sereni e divertirci come se nulla fosse successo nella sua vita sentimentale”.

Il rumor è stato riportato anche da Amedeo Venza: “Stefano De Martino ha un nuovo flirt con Beatrice Vendramin ex fidanzata di Fred De Palma“.

Belen e Stefano sono proprio la rappresentazione del “ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare” 🥹 pic.twitter.com/SifdL1zSNf — Alice 🎈 (@dobrevsunicorns) December 18, 2022

Stefano smentirà come nel caso dei rumor su Alessia Marcuzzi?