Fabrizio Corona: ecco il nuovo fidanzato famoso di Paola Di Benedetto

Dopo la rottura con Rkomi, nelle ultime settimane sono circolati rumor su un possibile ritorno di fiamma tra Paola Di Benedetto e il cantante Federico Rossi. La conduttrice però ha smentito subito ed ha dichiarato che tra loro c’è una bella amicizia. Oggi Fabrizio Corona ha lanciato uno dei suoi scoop. Secondo l’ex re dei paparazzi la Di Benedetto avrebbe un flirt con un noto calciatore dell’Inter. Corona ha pubblicato sul suo canale Telegram dei video in cui si vede una ragazza mora (presumibilmente Paola) mentre balla e bacia Raoul Bellanova. La notizia di questo nuovo amore è stata subito pubblicata anche dal portale di attualità Chronist. Per adesso però i due protagonisti di questo gossip non hanno rilasciato dichiarazioni.

Fabrizio Corona sul nuovo flirt tra Paola e Raoul”: Nuova coppia dell’estate”.

“Nostro scoop esclusivo! Il calciatore Raoul Bellanova beccato con Paola Di Benedetto. La “coppia” dell’estate! Fa già ridere. Ieri allo Yacoot a Milano, la show girl che vanta nel suo palmarès fidanzati famosi. In passato l’abbiamo vista con Rkomi. Poi i rumor con Berrettini. Allora, reduce dalla finale di Champions, autore del cross per Gosens che ha rappresentato l’occasione mancata, ecco Raoul Bellanova, dell’Inter. – ha continuato Corona – In queste foto e video li vediamo limonare e baciarsi, tutto ricavato in esclusiva per il nostro canale. L’esterno dell’Inter è arrivato con un Lamborghini di 300.000€ per gonfiare la sua autostima. Ve l’ho detto all’inizio e lo ribadisco alla fine, facendo un grande n bocca al lupo per il nuovo amore”.

Di Benedetto su Federico Rossi.

“So che certe dinamiche fanno parte di questo ambiente e capisco i gossip. Ho preso tutto con ironia, però con Federico c’è solo amicizia e tanto rispetto. IO e lui ci vogliamo molto bene. Anche da ex si può restare in buoni rapporti. E spero di continuare ad avere questo bel rapporto anche in futuro”.