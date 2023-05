Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli litigano a distanza: “Schifo. Un essere che merita l’oblio!”

Nuovo scontro a distanza tra Selvaggia Lucarelli e Fabrizio Corona. Tutto è iniziato quando nel suo gruppo Telegram l’ex re dei papaarzzi ha pubblicato degli scatti di Diletta Leotta ad Ibiza con il compagno, sottolineando come il suo corpo non sembri lo stesso che vediamo su Instagram. Il Corriere della Sera ha fatto un articolo sulle dichiarazioni dell’imprenditore e Selvaggia ha detto la sua in un tweet: “Bodyshaming è riprendere ancora quello che scrive quell’essere sulla principale testata nazionale, anziché destinare questo schifo all’oblio che merita“.

Bodyshaming è riprendere ancora quello che scrive quell’essere sulla principale testata nazionale, anziché destinare questo schifo all’oblio che merita. pic.twitter.com/XzXcCT7NtV — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) May 6, 2023

Fabrizio Corona replica a Selvaggia.

A meno di 24 dal tweet di Selvaggia Lucarelli, Fabrizio Corona ha risposto su Telegram. Il 49enne ha attaccato la giornalista lanciandole una serie di frecciatine.

“Ecco qui, un ‘essere’ che pensa di avere una mente eccelsa, ma non racconta le sue vere dinamiche. Ecco cosa penso. Questi personaggi sono intenti a segnalarci sfruttamenti, ingiustizie, disuguaglianza e diritti. – ha continuato l’ex re dei paparazzi – Poi la verità è che alla fine di una carriera mediocre da personaggio televisivo (ballando con… cacciata) mediocre come pseudo giornalista, dimenticata come podcaster, irrilevante come influencer, decide di creare un personaggino televisivo per andarci a guadagnare con un libro dal sapore di: “devo pagare il mutuo”. Il giro di questi fenomeni è una sorta di enclave, infatti se poi ci abbini la “fidanzata di quello dei Maneskin” che pensa di essere la Ferragni, che ci fa lo storytelling di questa coppia alternativa problematica e pseudo rock and roll. Nella foto, vedete la differenza tra Instagram e la realtà. In tutti e due i casi abbiamo lo stesso tipo di essere. Quindi cara Selvaggia, non aprirò Twitter per rispondere alle tue menatine. Aspetto di vedere i tuoi futuri successi! Essere superiore”.

Come giurata, giornalista, podcaster può piacere o meno, però va detto che se Selvaggia Lucarelli non tornerà a Ballando è per una sua scelta. Quindi la shade sulla ‘cacciata’ perde di senso.