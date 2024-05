Fabrizio Corona e Sara Barbieri fanno la lista dei futuri nomi

Qualche ora fa Fabrizio Corona e la compagna Sara Barbieri hanno deciso di rendere pubblica la lista dei nomi che potrebbero dare al loro futuro figlio. Siete curiosi di scoprire quali sono le loro preferenze?

Fabrizio e Sara

Ecco che cosa abbiamo scoperto per voi!

Fabrizio Corona annuncia la gravidanza della sua compagna

Qualche giorno fa Fabrizio Corona ha deciso di regalare a tutta la sua community un annuncio inaspettato e davvero molto gradito. L’ex re dei paparazzi ha rivelato al mondo che lui e la sua compagna, la giovane Sara Barbieri, sono in attesa di un figlio e diventeranno presto genitori.

Fabrizio Corona

La notizia è stata per loro inaspettata, ma l’hanno accolta con estrema semplicità. Non si tratta del primo figlio per Corona, il quale è già padre di Carlos Maria, nato 22 anni fa dall’unione con Nina Moric, mentre parliamo del primogenito per la giovane ragazza.

I due hanno anche rivelato che il piccolo o la piccola nasceranno proprio nel periodo natalizio, forse addirittura il 25 Dicembre 2024. Questa notizia li ha entrambi rallegrati e non vedono l’ora di stringere tra le braccia questa nuova vita.

Ecco come si chiamerà il figlio di Sara e di Fabrizio

Poco dopo la notizia relativa alla gravidanza, Sara e Fabrizio hanno deciso di rivelare ai suoi fan anche gli ipotetici nomi che il nuovo nascituro andrebbe ad avere. Fabrizio spera tanto che la nuova nascita sia quella di una femmina, che in questo caso andrebbe a chiamare Dea Vittoria.

Fabrizio e Sara

Se invece fosse un maschio, il nome sarebbe Fabrizio Corona Junior. Al momento non si sa ancora quale sia il sesso del piccolo ma siamo certi che i due genitori faranno la rivelazione tanto attesa attraverso la festa del gender reveal. Non ci resta che attendere per scoprire se i coriandoli saranno rosa oppure azzurri. Non vediamo l’ora di scoprirlo del resto!