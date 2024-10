Fabrizio Corona e il baby shower del figlio: l’assenza di Carlos

Fabrizio Corona, noto ex re dei paparazzi, sta per diventare padre per la seconda volta. L’attesa è per il suo secondo figlio con la compagna Sara Barbieri. Per festeggiare l’arrivo del neonato, i due hanno organizzato un baby shower tra amici nel weekend passato, dove sono emersi dettagli emozionanti, incluso un indizio sul nome del bambino. In uno dei post condivisi sui social, Sara ha scritto “Piccolo T ti aspettiamo”, richiamando l’attenzione dei follower.

Un’immagine particolarmente toccante condivisa da Corona lo ritrae mentre tiene in braccio la figlia di un amico, suggerendo che sta facendo delle “prove” prima dell’arrivo del suo secondo figlio. Questa dolce scena ha fatto sciogliere il cuore del web. Tuttavia, non è passata inosservata l’assenza del primogenito di Corona, Carlos, che ha già 21 anni. Ci sono state speculazioni riguardo alla sua assenza, in quanto si trova attualmente in una comunità di recupero, secondo quanto comunicato dallo stesso Fabrizio. Recentemente, Corona ha rassicurato i fan dicendo che Carlos sta meglio e sta completando il suo percorso di cura, con la possibilità di brevi permessi per trascorrere del tempo con la famiglia.

Corona ha anche commentato in modo provocatorio il fatto che il suo secondo figlio potrebbe nascere il 25 dicembre, dichiarando: “Nascerà il 25 dicembre, d’altronde è figlio di Dio”. Questa affermazione ha suscitato diverse reazioni sui social. Nonostante le difficoltà familiari, il futuro papà si mostra ottimista e felice per l’arrivo del nuovo membro della famiglia.

La celebrazione del baby shower si è svolta in un’atmosfera serena, con Sara Barbieri che ha condiviso storie sui social, mostrando il suo pancino e l’interazione affettuosa degli amici presenti. Con l’evento che segna un nuovo capitolo nella vita di Corona, resta da vedere se Carlos avrà l’opportunità di partecipare alla nascita del suo fratellino. La famiglia si prepara quindi a un altro importante cambiamento, con affetto e speranza nel cuore.