Negli anni Fabrizio Corona ha più volte puntato il dito contro Fedez e Chiara Ferragni, pur riconoscendo loro il merito di saper usare bene i social. Ieri l’imprenditrice digitale ha pubblicato delle foto in intimo mandando in tilt l’ex di Belen Rodriguez. Fabrizio su Instagram ha condiviso gli scatti della Ferragni con dei chiarissimi commenti…

Subito dopo la pubblicazione di queste storie bislacche, qualcuno ha provocato Fabrizio Corona: “Nessuno ti calcola, nemmeno la Ferragni“. Il 47enne ha replicato con uno strano: “Mmm secondo me se la incontro…“. E a chi gli ha chiesto se si ‘divertirebbe’ con la moglie di Fedez, Fabrizio ha risposto con un secco: “Sì”.

Fabrì…



Non è la prima volta che l’ex re dei paparazzi parla di Chiara Ferragni. L’anno scorso Corona c’è andato giù pesante ed ha duramente attaccato i Ferragnez.

“Fedez e Chiara Ferragni, anche se sono due ebeti, ma sanno usare i mezzi di comunicazione, come Trump, pure se ha vinto Biden. Ma ho il mio pensiero anche su questo. Se fossi stato un agente di fotografi come lo ero prima avrei sicuramente portato a casa qualche foto compromettente di Fedez. Fedez la chiav***à una volta ogni due mesi, a lei di fare l’amore non frega niente. Quello che fanno è tutto studiato a tavolino, secondo me sono andati veramente in quelle cliniche dove scegli tutto della seconda figlia, nascerà sicuramente bionda con gli occhi azzurri. Per loro i figli sono un progetto editoriale, così possono coprire tutti i target. Con Belen ci vedevi girare a piedi nudi, noi eravamo veri. Mandavamo tutto a quel paese, ci potevi trovare sdraiati sul prato al parchetto. Fedez se lo trovi in un parchetto è perché lo ha costruito dentro una villa”.