Nina Moric qualche giorno fa ha pubblicato una presunta chat Whatsapp di suo figlio Carlos Maria in cui sono scritte gravi accuse rivolte a Belen Rodriguez e Fabrizio Corona. In questo screen si legge: “Lei voleva farmi fumare e anche bere, poi mi ha baciato sulle labbra. Belen voleva anche che baciassi mio padre, è una cretina. Vorrei andare via da qui e stare con mia madre“.

La Moric puntando il dito contro Belen ha poi aggiunto: “In questo momento mi sento impotente a fermare un’ingiustizia. Però non bisogna mai fermarsi dal protestare. E mi rivolgo a te, che sei una madre cone me, quindi ti chiedo perché il 23 dicembre hai fatto questo al mio bambino. Ricordati che sei una madre. Non odio, ma provo compassione, anche se devo fermare tutto questo. […] Io una bugiarda? Odio essere chiamata così quando invece dico la verità. Ora però parlo a te che hai fatto l’abuso: sappi che a peccare sei state tu e così avrai soltanto vergogna. Devi sapere che ciò che si fa al buio, alla fine verrà alla luce. Il tempo ha un modo di mostrare i veri colori delle persone“.

I commenti di Fabrizio Corona e Belen Rodriguez.

Il direttore Roberto Alessi ha detto di aver sentito Fabrizio Corona, che avrebbe bollato tutta questa storia come una cavolata: “Fabrizio mi rassicura, e mi scrive che tutta questa storia è una scemenza (il termine è più colorato)“.

In qualche modo anche Belen ha detto la sua. La Rodriguez poco fa ha pubblicato una foto autografata di Sofia Loren ed ha scritto: “Questo è l’unico autografo che avrei mai chiesto. Sarà anche perché siamo nate lo stesso giorno, sei sempre stata la mia grande musa! Sono contenta come una bambina“.

Tra i commenti un utente le ha scritto: “Nina Moric dice che anni fa le hai chiesto un autografo perché sei una sua grandissima fan“. Belen con la risposta a questo follower ha fatto capire che quanto dichiarato da Nina non corrisponderebbe al vero: “Diciamo che MANCO questo è accaduto“. E con quel ‘manco’ direi che la showgirl ha risposto sia al commento sull’autografo, che alle stories della collega.

E adesso aspettiamo la risposta di Nina…