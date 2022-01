Ormai Delia Duran e Alex Belli hanno chiaramente spiegato di vivere un amore libero e aperto, ma lo scoop qui è un altro. Alberto Dandolo direttamente dal settimanale Oggi ha rivelato che il Man avrebbe avuto un flirt con una donna che ha fatto parte anche della vita di Fabrizio Corona. Probabilmente però non si tratta di una delle storie da copertina dell’ex re dei paparazzi, la ragazza in questione infatti potrebbe non essere famosa.

“Sono davvero in pochi a sapere che il noto attore di fiction ha avuto di recente una relazione passi0nale con una donna che ha fatto parte anche della vita affettiva e professionale di Fabrizio Corona. […] Intanto Alex nonostante sia stato squalificato dal GF Vip, continua ad imperversare nel reality del Biscione come ospite o ‘disturbatore’”.

Donne in comune a parte, una cosa su Corna è certa: non era lui il fidanzato che Giacomo Urtis ha condiviso con una donna.

Fabrizio Corona burattinaio del GF Vip 6?

Accusato fuori e dentro la casa del GF Vip di aver tirato le fila di certe dinamiche, Fabrizio Corona ha smentito tutto in un’intervista rilasciata a Superguida tv: “Sì ho letto e sentito qualcosa. Però il fatto è che il mio nome viene fatto perché è più rilevante di tante persone che sono nella casa di Cinecittà. Al contrario di quello che molti pensano, io cerco sempre di stare fuori da certe cose, però poi mi trovo coinvolto o comunque ad essere al centro dell’attenzione. Posso assicurarvi che anche questa volta bon è colpa mia. Non farò mai un reality, mi hanno proposto di partecipare e ho rifiutato, così come mi hanno chiesto di fare l’attore in dei film e ho detto di no anche queste volte. Anche se posso svelare di aver firmato un contratto con Netflix, si tratta della produzione di una docuserie. Questo progetto parlerà della mia vita ovviamente“.