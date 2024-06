Fabrizio Corona diventa papà, svelato il sesso del bebè: l’inaspettata reazione alla notizia

Fabrizio Corona presto diventerà padre per la seconda volta, questa volta insieme alla compagna Sara Barbieri, modella di professione. Per l’ex re dei paparazzi si tratta del secondo figlio, dopo Carlos avuto dalla moglie Nina Moric.

Il futuro figlio di Fabrizio Corona e Sara Barbieri sarà un maschio

Corona e Sara stanno insieme da tre anni e ora stanno aspettando un figlio. Dopo una crisi a dicembre, si sono riavvicinati e ora sono entusiasti della gravidanza. Fabrizio ha condiviso la notizia con il figlio Carlos, che è felice. Non tutti nella famiglia di Sara sono entusiasti della notizia a causa della differenza d’età e del passato di Fabrizio.

L’ex partner e amministratore di Corona’s, agenzia fotografica di Milano, è coinvolto in diversi procedimenti giudiziari. Nel 2015 è stato condannato a 13 anni e 2 mesi di reclusione. Attualmente è agli arresti domiciliari per motivi terapeutici, ma nel marzo 2021 il tribunale di sorveglianza di Milano ne ha disposto il ritorno in carcere. Tuttavia, ad aprile dello stesso anno, il provvedimento è sospeso in attesa del pronunciamento della Cassazione, consentendogli di tornare ai domiciliari.

Tuttavia, questo bambino sarà una ventata di freschezza e di amore. Potrebbe essere un motivo per cambiare vita e pianificare il futuro insieme come genitori. Il sesso del bambino lo svela Alessandro Rosica nelle sue storie Instagram, assicurando di essere certo della notizia per l’attendibilità della sua fonte.

L’investigatore dei social ha espresso anche la speranza che Fabrizio possa essere un papà diverso, più maturo e più presente. Il futuro papà bis, però, aveva espresso il desiderio che fosse una femminuccia.

“Non lo voglio maschio. A quel punto, allora, lo chiamo Fabrizio Corona Junior, tutto intero con il mio nome e cognome. Comunque io spero sia femmina, è sempre stato il mio sogno”.

La nascita è prevista per il giorno di Natale, una data particolare che rende ancora più speciale l’arrivo del secondogenito. Al momento i diretti interessati non hanno commentato l’indiscrezione, ma i fan sono già ansiosi di sapere il nome scelto per il piccolo.

