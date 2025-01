Fabrizio Corona contro Striscia: Accuse e Difesa sull’Attacco a Belen

A sorpresa, Fabrizio Corona ha difeso la sua ex fidanzata, Belen Rodriguez, dopo che le è stato consegnato un nuovo Tapiro d’Oro dal programma “Striscia la Notizia”. L’imprenditore ha espresso il suo disappunto su Instagram, riferendosi a ciò come “violenza pura e mancanza di rispetto” per quello che sta vivendo la sua famiglia. Questo Tapiro è il trentaduesimo per Belen e la consegna è avvenuta il primo gennaio 2025 da Valerio Staffelli. Corona ha accusato la trasmissione di Antonio Ricci di aver toccato il fondo, suggerendo che il programma dovrebbe rinnovarsi piuttosto che continuare a mancare di dignità.

Le parole di Corona si riferivano anche alla difficile situazione del padre di Belen, Gustavo Rodriguez, dimesso da poco dall’ospedale dopo un incidente in cui è rimasto ustionato in un incendio. Fabrizio ha criticato la scelta di dare il Tapiro a Belen in un momento così delicato. Inoltre, ha espresso la sua contrarietà anche per il fatto che Belen fosse stata “attapirata”, sottolineando che lei stava cercando di prendersi una pausa dalla televisione per prendersi cura di sé stessa e del suo benessere.

In un’intervista, Valerio Staffelli aveva menzionato come Belen fosse stata assente dal panorama televisivo, mentre gli ex fidanzati di lei come lui e Stefano De Martino continuavano a rimanere sotto i riflettori. Belen, interrogata sulla sua vita sentimentale, ha risposto con ironia che voleva diventare lesbica, esprimendo il desiderio di stare da sola e in pace. Le sue parole hanno suscitato reazioni contrastanti, incluse alcune di indignazione all’interno della comunità LGBTQ+.

Fabrizio Corona, nel frattempo, sta vivendo un periodo sereno nella sua vita personale, avendo recentemente accolto un nuovo figlio, Thiago, avuto con la compagna Sara Barbieri. La difesa di Corona nei confronti di Belen e le sue critiche a “Striscia la Notizia” evidenziano come il mondo dello spettacolo possa essere complesso e pieno di dinamiche intricate, specialmente quando si tratta di situazioni personali e familiari delicate.