Fabrizio Corona ha deciso di dire la sua su Sangiovanni, vincitore del circuito canto dell’ultima edizione di Amici.

Il cantante, che solo qualche giorno fa si è scagliato contro i follower che lo avevano accusato di aver fatto i big money grazie alla sua storia d’amore con Giulia Stabile, ha così ricevuto una tirata d’orecchie da parte di Fabrizio Corona che gli ha sostanzialmente detto che invece avevano ragione proprio quei follower.

“Dal momento che sei arrivato in finale ad Amici, adesso racconti in tutti i modi e possibilità la tua storia d’amore senza la quale oggi non saresti un artista. Se fossi stato un artista, non avresti scelto la strada più semplice per arrivare alla fama, alla popolarità e a milioni di follower. Mi dispiace per te, giovane, carino e talentuoso ragazzo che si veste di rosa… Tu per ora sei solo un prodotto commerciale della televisione popolare”.

Queste affermazioni sono arrivate dopo lo sfogo di Sangiovanni ed al momento il cantante non ha risposto (e dubito lo farà mai).

“Io e Giulia abbiamo vissuto dentro a quel programma e a quel contesto insieme, vicini, perché abbiamo iniziato a provare un sentimento. Non ci saremmo aspettati tutto quello che poi è venuto dopo. Abbiamo vissuto insieme perché io facevo del bene a lei e lei faceva del bene a me, ma Giulia è una ballerina e Sangiovanni è un cantante. Quindi io non sono il fidanzato di Giulia e Giulia non è la fidanzata di Sangiovanni.

Non perché non lo siamo realmente ma perché prima di tutto siamo due artisti. Vedo che voi, invece di stare attaccati alla musica e alla danza, di stare attaccati all’arte e all’umanità delle persone, siete sempre attaccati a questo caz** di gossip infinito. Mi chiedo perché. Perché non vi appassionate alla musica o alla danza? Perché parlate di cose che non esistono? Perché non pensate che io e lei abbiamo la nostra privacy? È vero che siamo stati in tv, ma siamo due ragazzi normali, siamo umani e abbiamo il diritto di vivere la nostra privacy e la nostra intimità”.

“Basta volersi sempre intromettere e insistere, pensando di sapere cose che non sapete. Tante persone sono arrivate a dire che dovrei esporre la mia cosa con Giulia, dovrei farla vedere perché è quello che mi ha portato al successo. Uno: non ho fatto successo perché il successo è altro, due: io ho raccontato e cantato di quello che vivo. L’ho fatto io. Come fate a dire che se le mie canzoni spaccano è grazie a lei che è entrata nella mia vita? […] Quindi ‘Tutta la notte’ che ha fatto due platini, che ho scritto a inizio agosto dell’anno scorso quando non conoscevo Giulia…come ve lo spiegate questo fenomeno? Dovrei ringraziare la persona che mi è stata accanto quando l’ho scritta? Perché se un altro artista spacca con una canzone d’amore è un grande, è fortissimo, mentre quando scrivo io una canzone che parla di una cosa che vivo io, sono fortunato ed è merito di quella persona se è nata una bella canzone?”.