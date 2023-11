Fabrizio Corona contro la mamma di Sophie: “Ha ragione Basciano”

Fabrizio Corona sul suo portale Dillinger ha pubblicato un articolo con scritto:

“Ha ragione Basciano. La mamma di Sophie Codegoni controlla la figlia come se fosse un oggetto in vendita. Arrivando a programmarne i sentimenti, le reazioni e il comportamento come se fosse un robot senza cuore né anima. Le prove? Non mancano”.

In supporto a questa tesi Fabrizio Corona ha pubblicato degli audio che a suo dire sarebbero di Valeria Pasciuti, mamma di Sophie Codegoni, in cui – cito il sito – “parla di lei come se fosse un articolo da esposizione da vendere al miglior offerente”. Fa anche degli esempi, come quando “nel dietro e quinte del GF si lamentava degli abiti troppo casti e chiedeva di mettere in mostra le curve della ragazza”.

Nel mirino anche un presunto audio in cui si sentirebbe dire:

“Ci pensi però che scoop mediatico sarebbe se fosse incinta? La prima gieffina incinta dentro la casa. Sarebbero su tutti i giornali, ovunque!”

In merito alla rottura fra Sophie e Basciano, invece, Fabrizio Corona ha così commentato:

“Tra i due litiganti sembra ben presente una madre “padrona” che più che ai sentimenti della figlia e alla vita futura della nipotina sembra pensare al benessere di un’azienda-famiglia da far fruttare come un gallina dalle uova d’oro a forza di scoop. Non sarebbe né la prima, né l’ultima nel mondo rutilante del gossip, ma concedetecelo… che pena!”

Gli audio sono già virali sui social, ma al momento né Sophie, né Basciano, né la mamma di lei hanno commentato.