Fabrizio Corona contro Gerry Scotti

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé con nuove accuse che scuotono il mondo della televisione italiana. Dopo le due puntate del suo podcast dedicate ad Alfonso Signorini, l’ex fotografo ha spostato il mirino su un altro volto storico di Mediaset: Gerry Scotti. Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Alfonso Signorini, disponendo il blocco immediato di tutti i contenuti diffamatori pubblicati dall’ex fotografo nei confronti del conduttore del Grande Fratello.

Nella giornata di ieri, però, Fabrizio Corona ha ampliato il suo bersaglio, mettendo nel mirino un altro volto storico di Mediaset: Gerry Scotti, icona della televisione italiana e conduttore di punta della stagione grazie agli ascolti de La Ruota della Fortuna. Corona, durante una delle sue apparizioni pubbliche, ha insinuato che Scotti avrebbe intrattenuto rapporti con alcune letterine, ovvero le ragazze che tra il 1999 e il 2008 erano vallette e ballerine del noto quiz preserale Passaparola.

Va precisato che si tratta di semplici illazioni: finora Corona non ha condiviso chat, foto o dichiarazioni dirette da parte delle ragazze che possano confermare comportamenti scorretti o richieste di favori sessuali da parte di Scotti. Anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica, su Instagram, ha insinuato che Gerry Scotti avrebbe avuto rapporti intimi con la sua attuale valletta a La Ruota della Fortuna, ovvero Samira Lui. Non sono state fornite prove a sostegno di queste affermazioni. Rosica ha affermato di non aver fatto nomi espliciti perché temeva che potessero chiudere il suo profilo Instagram.