Fabrizio Corona contro Alfonso Signorini

Fabrizio Corona si è presentato alla Procura di Milano per rispondere alla denuncia di Alfonso Signorini. L’ex re dei paparazzi è stato al centro di un caso scandalistico dopo aver accusato Signorini di aver intrapreso un sistema di favoritismi per l’ingresso al Grande Fratello Vip in cambio di favori sessuali.
Il caso è iniziato quando Corona ha pubblicato un podcast, Falsissimo, in cui accusava Signorini di aver fatto favoritismi per l’ingresso al Grande Fratello Vip. La testimonianza chiave è quella di Antonio Medugno, che racconta di aver intrattenuto chat equivoche con Signorini nella speranza di entrare nella casa del Grande Fratello Vip.
Signorini non ha ancora ribattuto pubblicamente alle accuse, ma ha depositato una denuncia presso la Procura di Milano, che ha sequestrato il materiale della seconda puntata di Falsissimo dedicata a questo scandalo.
Tuttavia, Corona non si è arreso e ha registrato nuovamente tutto con la complicità di Medugno, dando ai suoi fan nuovi aggiornamenti.
Corona si è presentato in Procura per l’interrogatorio in merito alla denuncia fatta da Signorini e, stando a quanto raccontato, l’interrogatorio è durato pochi minuti. La denuncia di revenge porn non sussiste e Corona avrebbe approfittato di trovarsi davanti alle autorità competenti per rilanciare e ampliare ancora di più le ricerche del materiale contro Signorini.
Corona ha dichiarato che verrà archiviato e che ha parlato con le autorità di Alfonso e di quello che ha commesso, di tutti i suoi giri e delle sue amicizie.
Ha anche fornito ai PM un elenco completo di gieffini e aspiranti gieffini che avrebbero ricevuto messaggi ambigui da Signorini, accusato di abuso di potere e di aver condotto provini opachi per il Grande Fratello Vip in cambio di favori sessuali.
Il caso si sta allargando con l’intervento del Codacons.

