Fabrizio Corona contestato: petardo e insulti a Roma

Fabrizio Corona è stato contestato a Roma, dove un petardo è esploso vicino all’ingresso del teatro Ambra Jovinelli, in occasione del suo spettacolo “Falsissimo”. L’incidente è avvenuto la sera di giovedì 22 maggio e ha causato solo danni minori, annerendo un vetro. Sulla facciata del teatro sono comparse due scritte offensive nei confronti di Corona.

I carabinieri sono stati allertati da alcuni cittadini presenti in zona, che hanno segnalato l’esplosione del petardo. La situazione attuale dell’area, secondo l’avvocata Carmen Trimarchi, residente del comitato Rinascita Esquilino, è percepita come sempre più pericolosa, con un aumento della sensazione di degrado e insicurezza. Trimarchi ha denunciato l’assenza di adeguati controlli e ha sottolineato l’urgenza di una risposta efficace da parte delle istituzioni.

La questione del degrado e dell’illegalità in questa zona di Roma è portata all’attenzione della stampa anche a seguito di altre segnalazioni da parte dei residenti. Inoltre, Fabrizio Corona aveva recentemente fatto notizia presentandosi alla Procura di Pavia in merito al delitto di Garlasco, affermando che il vero colpevole non sarebbe Alberto Stasi, implicando che altre persone sarebbero coinvolte nel caso.

