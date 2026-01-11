Fabrizio Corona confessa: uso’ Belen Rodriguez

Fabrizio Corona ha fatto una confessione shock sulla sua relazione con Belen Rodriguez nella docu-serie “Io sono Notizia”. Ha ammesso di aver organizzato il servizio fotografico che li ritraeva insieme alle Maldive, che aveva generato un grande scandalo all’epoca. Corona ha detto di aver fatto innamorare Belen e poi di averla usata per i suoi interessi, affermando che il suo obiettivo principale era il successo e il denaro.

Ha raccontato che il viaggio alle Maldive era stato pianificato per ottenere visibilità e che aveva portato con sé un paparazzo per scattare foto di nascosto. Dopo che le foto erano state pubblicate, Belen era stata devastata e aveva pianto, ma Corona ammette di averle mentito e di aver finto indignazione, mentre in realtà sapeva che il servizio fotografico sarebbe stato un’opportunità per la carriera di Belen.

Corona ha anche parlato dell’aborto spontaneo di Belen e della fine della loro relazione, affermando di essersi sentito sollevato perché non avrebbe dovuto affrontare le conseguenze di avere un figlio con lei. Ha detto che il destino aveva salvato Belen da una vita difficile e che la loro storia era finita. Le parole di Corona gettano una nuova luce sulla relazione tra lui e Belen e sono destinate a far discutere.