Fabrizio Corona: “Come, quando e perché Fedez ha tentato di farla finita”

Nel suo ultimo singolo “Allucinazione Collettiva,” Fedez ha rivelato di aver tentato il suicidio, un fatto che ha sollevato preoccupazioni tra i fan e il pubblico. Fabrizio Corona, che ha recentemente riacquistato un buon rapporto con il rapper, ha spiegato le ragioni di questo gesto estremo durante un’apparizione a Gurulandia. Secondo Corona, Fedez avrebbe vissuto un grave shock emotivo a seguito del “Pandoro Gate” e del controverso caso delle uova di Pasqua legate a Chiara Ferragni.

Corona ha confermato che Fedez ha realmente tentato di togliersi la vita, raccontando che ha ingerito una boccetta di un farmaco, finendo poi in ospedale. La stessa canzone “Allucinazione Collettiva” era stata scritta già a febbraio o marzo, e in essa il rapper affronta la sua esperienza con il suicidio, rivelando dettagli di quei momenti critici. Fedez ha cercato di difendere la moglie Chiara nei giorni che hanno seguito il “Pandoro Gate,” ma quando si è diffusa la vicenda delle uova di Pasqua, il suo stato d’animo è precipitato.

Corona, parlando della canzone, ha notato che il testo è molto intenso e toccante, menzionando anche come il nuovo pezzo di Fedez abbia un forte impatto emotivo, soprattutto poiché affronta temi delicati che coinvolgono anche i loro figli. Inoltre, ha fatto riferimento a un episodio dove un Tiktoker ha pubblicato un’anteprima non censurata di una canzone che avrebbe realmente coinvolto la curva del Milan, un argomento che ha sollevato ulteriore polemica.

Le parole di Corona mettono in evidenza la complessità delle emozioni e delle relazioni tra Fedez e Chiara Ferragni, esprimendo una sorta di sorpresa per il modo in cui il pubblico ha reagito e per le attenzioni che circondano le loro vite private. La canzone, pur risultando un sequel di “Favorisca i sentimenti,” si distingue per il suo contenuto profondo e il peso emotivo, mettendo in luce un lato vulnerabile e umano del rapper, in un periodo di grande difficoltà personale.

Attualmente, Fedez non ha rilasciato commenti ufficiali in merito alle dichiarazioni di Corona, lasciando aperto il dibattito sull’argomento.