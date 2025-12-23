Fabrizio Corona chiede scusa a Pierpaolo Pretelli

Fabrizio Corona ha fatto un passo indietro su Pierpaolo Pretelli, chiedendo scusa al compagno di Giulia Salemi per aver mandato in onda un video che lasciava intendere che lo avesse inviato al conduttore del Grande Fratello Vip. Il video si è poi scoperto essere vecchio e non avere nulla a che fare con l’inchiesta.

Corona ha provato a mettere una pezza affermando: “Il video di Pretelli che avevamo annunciato era un video vecchio, chiediamo scusa a lui e chiediamo scusa a voi”.

Tuttavia, la frittata ormai era fatta e Pretelli ha subito una serie di attacchi su Instagram, che lo hanno costretto a chiudere i commenti sotto ai suoi contenuti. La vicenda ha procurato un danno d’immagine non indifferente all’ex velino di Striscia la Notizia e ha anche coinvolto la sua compagna Giulia Salemi, che si è ritrovata il profilo Instagram pieno di commenti che la invitavano a spiegare i rapporti tra Pretelli e Signorini.

La coppia ha scelto di rimanere in silenzio a livello mediatico, mentre Selvaggia Lucarelli ha scritto che Pretelli è rimasto traumatizzato dall’intera vicenda e si è chiuso in casa per giorni, perdendo anche dei contratti di sponsorizzazione.