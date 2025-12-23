12.9 C
Roma
martedì – 23 Dicembre 2025
Gossip

Fabrizio Corona chiede scusa a Pierpaolo Pretelli

Da stranotizie
Fabrizio Corona chiede scusa a Pierpaolo Pretelli

Fabrizio Corona ha fatto un passo indietro su Pierpaolo Pretelli, chiedendo scusa al compagno di Giulia Salemi per aver mandato in onda un video che lasciava intendere che lo avesse inviato al conduttore del Grande Fratello Vip. Il video si è poi scoperto essere vecchio e non avere nulla a che fare con l’inchiesta.
Corona ha provato a mettere una pezza affermando: “Il video di Pretelli che avevamo annunciato era un video vecchio, chiediamo scusa a lui e chiediamo scusa a voi”.
Tuttavia, la frittata ormai era fatta e Pretelli ha subito una serie di attacchi su Instagram, che lo hanno costretto a chiudere i commenti sotto ai suoi contenuti. La vicenda ha procurato un danno d’immagine non indifferente all’ex velino di Striscia la Notizia e ha anche coinvolto la sua compagna Giulia Salemi, che si è ritrovata il profilo Instagram pieno di commenti che la invitavano a spiegare i rapporti tra Pretelli e Signorini.
La coppia ha scelto di rimanere in silenzio a livello mediatico, mentre Selvaggia Lucarelli ha scritto che Pretelli è rimasto traumatizzato dall’intera vicenda e si è chiuso in casa per giorni, perdendo anche dei contratti di sponsorizzazione.

Articolo precedente
Albania in fiamme: Molotov contro Edi Rama
Articolo successivo
Brainrot: il gioco che diventa realtà
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.