Fabrizio Corona non è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, eppure in qualche modo è già stato tirato in ballo in più occasioni dentro e fuori dalla casa. L’ex re dei paparazzi ha frequentato Sophie Codegoni e la bella tronista è stata vista casa sua fino a poco prima di entrare nel reality. Questo ha fatto pensare molti telespettatori che Fabrizio possa averle dato dei consigli su come comportarsi nel gioco. Ma non è finita qui, perché il nome di Corona è stato accostato ad un altro volto di questa edizione, Valentina Nulli Augusti.

Ieri Tommaso Eletti in un’intervista concessa a Casa Chi ha rivelato che la sua ex avrebbe incontrato Fabrizio Corona. Secondo Eletti Valentina avrebbe chiesto delle dritte su cosa poter dire in diretta.

“Sì ho messo una storia con Giacomo Urtis, è vero. Lui è uscito anche con la mia ex, ma c’era anche Fabrizio Corona con Valentina. Ho saputo che lei si è fatta dare tanti consigli da lui. Ha chiesto a Fabrizio cosa dire, perché lei è una che si deve sempre preparare le cose. Io l’ho conosciuta bene e so com’è fatta. Parliamo di una che si scrive sempre i fogliettini per essere preparata, si scrive le cose. Nell’ultima di ieri era meno preparata perché io sono entrato a sorpresa. C’ho vissuto per due anni e so benissimo come si comporta. Ha una buona dialettica, ma prepara tutto. Comunque non stiamo insieme e non torneremo. Lei vuole fare gossip ed entrare nella casa del Grande Fratello. Lei si sta candidando e io invece sono stato chiamato. Se dovesse entrare al GF Vip come concorrente sarei contento, tutti dentro la odiano e così farebbero delle dinamiche”.

Corona o meno io continuo a sperare che Valentina faccia il suo ingresso al GF Vip da concorrente.



Sophie Codegoni parla di Fabrizio Corona.

“Cosa c’è stato con Zaniolo? Con Nicolò proprio nulla, lui è un amico. Fabrizio invece è una persona meravigliosa che mi sta aiutando e a cui voglio davvero bene. Posso dire che siamo molto legati, ci vediamo spesso, ma non stiamo insieme. Quando davanti ai Carabinieri ha detto che ero la sua convivente l’ha fatto perché la situazione lo richiedeva”.