Fabrizio Corona bannato da Instagram

Fabrizio Corona è stato allontanato da Instagram. Nella mattinata di martedì 3 febbraio, il suo profilo, insieme a quello del programma “Falsissimo”, è stato reso inaccessibile, probabilmente per azione della piattaforma stessa.

La vicenda segue di poche ore la messa in onda di una nuova puntata di “Falsissimo”, nonostante il Tribunale di Milano avesse vietato a Corona di pubblicare contenuti su Alfonso Signorini per violazione di copyright. Corona ha intensificato una battaglia contro Mediaset, attaccando Pier Silvio Berlusconi e Gerry Scotti. Su quest’ultimo ha affermato che avrebbe intrattenuto rapporti intimi con alcune “Letterine” durante la conduzione di “Passaparola”.

Gerry Scotti ha smentito tutto tramite il Corriere della Sera. A sostegno del presentatore sono intervenute pubblicamente cinque ex showgirl di “Passaparola” e Sara Tommasi, tutte dichiarando che Scotti ha sempre mantenuto un comportamento professionale e ineccepibile. Tommasi ha specificato che con lei Gerry Scotti è stato sempre “distaccato” in senso positivo, senza mai oltrepassare i limiti del suo ruolo.