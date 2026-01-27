7.9 C
Fabrizio Corona attacca Samira Lui e Gerry Scotti

Fabrizio Corona e il suo podcast Falsissimo sono al centro dell’attenzione mediatica. La legge ha deciso che Corona non potrà più parlare delle vicende legate al Sistema Signorini, ma lui promette ai suoi fan che continuerà a parlare. Ha lanciato la nuova puntata di Falsissimo, dove parla di vari personaggi noti, citando anche Samira Lui e Gerry Scotti.

In passato, Corona aveva condiviso foto intime e private di Alfonso Signorini, il che aveva portato il conduttore a ottenere una sentenza che impedisce a Corona di pubblicare contenuti diffamatori nei suoi confronti. Ora, Corona ha annunciato la pubblicazione dell’episodio 21 del suo podcast, dove parlerà di vari volti Mediaset, tra cui Samira Lui e Gerry Scotti.

Gli utenti di Instagram hanno notato che tutti i post sono spariti dal profilo ufficiale di Samira Lui, e molti hanno ipotizzato che questo gesto fosse collegato alla nuova puntata di Falsissimo. Tuttavia, si scopre che il profilo di Samira era stato hackerato da tempo e che i post mancavano già da un po’.

L’ex re dei paparazzi continua a generar IconButton discussione con le sue dichiarazioni e le sue anticipazioni, che includono anche Maria De Filippi, Pier Silvio e Marina Berlusconi. Intanto, Antonio Zequila ha difeso Signorini e ha rivelato di aver sentito Gerry Scotti sulla questione.

