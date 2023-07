Fabrizio Corona ancora su De Martino: “Ecco con chi ha tradito Belen” – reazione di Stefano

In questi giorni Fabrizio Corona è tornato a parlare della rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ed ha fatto delle dichiarazioni choc gold. Stando alla versione dell’ex re dei paparazzi i due si sarebbero lasciati diversi mesi fa, inoltre il 49enne ha anche rivelato quello che la showgirl argentina gli avrebbe confidato sul marito.

Tra le tante indiscrezioni e rumor c’è stato spazio per un’insinuazione sul conduttore di Bar Stella: “In realtà anche Stefano come tutti ha degli scheletri nell’armadio ed ha pure i suoi segreti, così come tutto il resto del mondo. Belen lo ha scoperto. La vacanza in barca con Belen? La storia era già finita e quindi non ha significato la foto postata e poi rimossa, lui che si presenta vicino alla Marcuzzi il giorno dei palinsesti senza fede al dito, non hanno significato nulla le foto con questo Elio il giorno del compleanno di Ignazio Moser. La storia era già finita 6 mesi fa“.

E come ha reagito Stefano a queste dichiarazioni? Stando a quello che riporta il quotidiano Libero, De Martino avrebbe fissato in alto un commento davvero particolare di un suo follower: “Stefano, hai tradito Belen come dice Corona? Poi vuoi passare per quello bravo“. Di sicuro l’ha presa con ironia.

si sono lasciati più volte Belen e Stefano che Ridge e Brooke di Beautiful incredibile — ѕ.🌹/ ’ 🫀 (@__sonosara) July 19, 2023

Fabrizio Corona ancora su De Martino: “Un suo flirt sicuro, ha tradito Belen”.

Ieri pomeriggio Fabrizio Corona è tornato a parlare di Stefano De Martino sul suo canale Telegram, insinuando che il conduttore abbia tradito Belen: “Ecco un suo flirt certo, ha tradito Belen. Come vi avevamo promesso, vi sveliamo i retroscena di un flirt sicuro fra i vari con cui Stefano ha tradito Belen. Lei è una ragazza napoletana di 23 anni che studia all’università, proviene da una famiglia perbene e non è interessata al gossip ne alla visibilità. Stefano l’ha vista per la prima volta in un locale napoletano di un amico in comune, poi l’ha cercata su Instagram fino a quando non si è fatto dare il suo numero di telefono“.

Ma se De Martino e la Rodriguez non stanno più insieme da sei mesi, questo flirt (se c’è stato davvero) non sarebbe un tradimento.