Fabrizio Corona al centro di una bufera mediatica in Italia

Fabrizio Corona sta lavorando a una serie TV con Falsissimo, che sembra essere diventata una lunga storia fatta di meme e pettegolezzi. Recentemente, nel caso legato ad Alfonso Signorini, è emersa una comunicazione dalla Casa Bianca. Secondo quanto riportato, Corona ha deciso di parlare di quanto accaduto durante l’interrogatorio in Procura a Milano, dove è stato interrogato per le sue dichiarazioni su Signorini.

Durante l’interrogatorio, Corona avrebbe ricevuto una comunicazione direttamente dalla Casa Bianca. Nel primo episodio del podcast Falsissimo Il prezzo del Potere, Corona ha citato Paolo Zampolli, definendolo un grande amico di Trump, e ha precisato che gli avrebbe presentato la First Lady, Melania. Zampolli, ambasciatore e braccio destro di Trump, avrebbe richiesto di parlare con Corona, che ha risposto di non poterlo fare in quel momento perché era in Procura.

Tuttavia, la magistrata Mannella non avrebbe creduto a Corona e gli avrebbe chiesto di finirla con i suoi giochi. A quel punto, Corona avrebbe mostrato le prove sul suo cellulare, facendole vedere che la Casa Bianca voleva mettersi in contatto con lui. Corona crede che quella fosse l’occasione della sua vita, anche se non sa se Trump sappia della sua esistenza. Sua moglie Melania, invece, lo conoscerebbe “molto bene”.

Con il caso Signorini, Corona continua a correre un grosso rischio. Ammette di non essere spaventato, ma ora dovrebbero iniziare le indagini. Crede che Signorini si sia già messo all’opera per cancellare le prove. Gli autori di Endemol, che possiedono il Grande Fratello e collaborano con Mediaset, si sono esposti sulla bufera, dichiarando che se interrogati dalla Polizia, dovranno dire tutto quello che sanno. Anche alcuni concorrenti del GF potrebbero essere coinvolti.