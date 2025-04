Fabrizio Biggio: La sua nuova vita dopo Fiorello

Fabrizio Biggio, noto per il suo ruolo accanto a Fiorello in “Viva Rai2!”, ha recentemente pubblicato il suo secondo libro per ragazzi, “Una rivincita meravigliosa”. Nonostante la sua maggiore visibilità sia diminuita dopo la pausa di Fiorello, Biggio continua a essere attivo nel panorama televisivo e letterario. La sua carriera, iniziata nel 1997 con “La Zanzara in Classe” su Canale 10, lo ha portato a lavorare su MTV e a co-creare la sitcom “I soliti idioti”. Dopo vari progetti su Rai, ha raggiunto un grande successo con Fiorello su Rai 2.

Attualmente, Biggio si dedica alla scrittura, avendo pubblicato il suo primo libro per ragazzi, “L’incredibile storia della bambina nata come un fiore”, nel 2023. Il suo nuovo romanzo, “L’incredibile storia dell’omino nel naso”, in uscita a ottobre 2024, affronta le sfide della crescita attraverso le esperienze del giovane Saverio, che deve confrontarsi con le responsabilità e le preoccupazioni dell’età adulta.

Nell’intervista a Libero Magazine, Biggio ha rivelato che il suo percorso da scrittore è una forma di rivincita, poiché a scuola non era considerato un buon scrittore. Nonostante le critiche, ha trovato il suo spazio nella letteratura, sostenendo che raccontare storie è un modo per esprimere e affrontare le difficoltà della crescita e dei sogni dell’adolescenza. Anche se non si sa ancora in quali vesti tornerà su Rai 1 nel 2025, il suo legame con Fiorello resta forte, continuando a mantenere viva la loro amicizia al di fuori dello schermo.