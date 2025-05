Fabri Fibra su Berlusconi: il vero influencer italiano

Il rapper Fabri Fibra definisce Silvio Berlusconi "il più grosso influencer italiano" durante il lancio del singolo "Che gusto c’è", in collaborazione con Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi. In un’intervista al Corriere della Sera, Fibra sottolinea che Tredici Pietro si distingue per la sua passione per l’hip hop, contrariamente a molti artisti di trap attuali. Il brano affronta temi come l’invidia sociale, derivante dal fenomeno che vede non artisti ma persone comuni diventare intrattenitori.

Fibra, riferendosi a Berlusconi, osserva che la sua influenza si manifestava nel modo in cui esponeva il suo successo, creando un senso di esclusione negli altri. Secondo il rapper, la figura di Berlusconi ha introdotto un modello in cui il successo non è necessariamente legato al talento artistico ma piuttosto ai numeri e ai soldi.

Durante l’intervista, Fibra commenta anche la condanna per diffamazione nei confronti di Valerio Scanu, per la quale ha ricevuto un risarcimento di 70mila euro. Ribadisce che questa sentenza non minaccia la libertà di espressione, ma evidenzia il costo delle proprie parole come artista.

Infine, il rapper esprime un’opinione critica sulla presenza del rap al Festival di Sanremo, evidenziando che l’evento cerca di attrarre i fan del genere senza voler accettare il suo vero spirito, imponendo compromessi agli artisti per adattarsi al contesto.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it