Fabri Fibra: Esce ‘Mentre Los Angeles Brucia’ il 20 Giugno

Fabri Fibra annuncia l’uscita del suo nuovo album, “MENTRE LOS ANGELES BRUCIA”, prevista per il 20 giugno. L’undicesimo lavoro in studio del rapper marchigiano è stato anticipato da un verso nel recente “Red Bull 64 Bars”, dove invita i fan a partecipare al suo prossimo tour.

Non sono ancora disponibili dettagli sulla tracklist e sugli eventuali featuring, ma il teaser trasmette un artista in forma, ironico e incisivo, come dimostra la genesi del titolo, ispirato da un servizio televisivo in cui si parla di notizie drammatiche da Los Angeles. Fibra ha lavorato su quest’album per due anni, iniziando a Santa Monica con il produttore Pietrino (Chef P), e ultimando le registrazioni in un periodo di isolamento creativo.

La copertina dell’album è realizzata da Karim El Maktafi, con il progetto grafico a cura di Corrado Grilli per Outline Studio.

In concomitanza con l’uscita del disco, prenderà il via il “Festival Tour 2025”, che inizierà il 3 luglio con un’anteprima a Trento e culminerà il 30 settembre all’Unipol Forum di Milano. Tra i luoghi di esibizione ci sono il Circo Massimo di Roma, Bologna, Bergamo e Catania, tra gli altri.

Le date del tour includono eventi in diverse città, con biglietti disponibili per l’acquisto sui canali ufficiali di Fabri Fibra, accesibili tramite il suo sito web e i social media.

Fonte: www.newsic.it