Fabri Fibra e Tredici Pietro: il singolo ‘Che gusto c’è’

Fabri Fibra ha pubblicato il suo nuovo singolo “Che Gusto C’è”, in collaborazione con Tredici Pietro. Il brano anticipa l’undicesimo album “Mentre Los Angeles Brucia”, in uscita il 20 giugno. Dopo il successo di “In Italia” dell’anno scorso, questo nuovo singolo torna a mettere in mostra la voce del rapper, esplorando temi attuali e sociali.

Il testo mette in evidenza la frustrazione per la società contemporanea, dove il rap è popolare ma non sempre compreso dal grande pubblico. Fibra riflette sull’invidia sociale e sulla ricerca di tranquillità al di fuori della realtà virtuale. Musicalmente, il brano mantiene un’impronta rap tipicamente italiana, grazie alla produzione dei noti Marz e Zef.

Riguardo alla collaborazione con Tredici Pietro, Fibra ha espresso entusiasmo per il suo talento melodia e la credibilità vocale. “Mentre Los Angeles Brucia” sarà disponibile anche in formato vinile e cassetta a partire dal 27 giugno, con il doppio vinile già esaurito.

In concomitanza con l’uscita dell’album, partirà il “Festival Tour 2025”, che includerà una serie di concerti dal 3 luglio al 30 settembre. Il tour si apre il 7 luglio al Circo Massimo di Roma e toccherà diverse città italiane, tra cui Bologna, Milano e Napoli.

Per ulteriori informazioni sui biglietti e il tour, è possibile visitare i canali social ufficiali di Fabri Fibra.

Fonte: www.newsic.it