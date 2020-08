J-Ax e Fabri Fibra insieme per Djomb Remix, nuova versione della hit del rapper francese Bosh che ha conquistato le classifiche di tutto il mondo.

Grande notizia per gli amanti del rap italiano vecchia scuola: per la prima volta è in arrivo una collaborazione tra Fabri Fibra e J-Ax. Non si tratta in realtà di un featuring vero e proprio, ma di una partecipazione contemporanea alla versione internazionale di Djomb Remix, nuovo singolo del rapper francese Bosh, un brano già in grado di conquistare le classifiche di mezza Europa e di raggiungere il primo posto in Francia.

Fabri Fibra e J-Ax in Djomb Remix

I due rapper saranno co-protagonisti all’interno del remix internazionale del brano Djomb, pronto a conquistare anche le classifiche italiane. D’altronde, grazie al loro flow inconfondibile e alla loro capacità di scrivere hit impareggiabili, Fibra e Ax sono da anni tra gli artisti più amati del nostro panorama hip hop.

J-Ax e Fabri Fibra

E anche per questo Djomb Remix rimarrà un brano storico: nonostante siano ormai sulla cresta dell’onda da diversi lustri, i due artisti non hanno infatti mai collaborato prima.

Chi è Bosh, il rapper che ha unito Fibra e Ax

Ma chi è Bosh, questo rapper francese ancora poco conosciuto in Italia che ha il merito di essere riuscito a unire per la prima volta Fibra e Ax? Si tratta di un artista da grandi numeri, specialmente in patria, dove il brano Djomb – Bien ou quoi ha già raggiunto il disco di platino, rimanendo al numero 1 per quattro settimane, con oltre 45 miloni di stream su Spotify. Un vero e proprio fenomeno nato anche su TikTok, piattaforma in cui il brano è già stato scelto per più di 200mila video, grazie anche alla #DjombChallenge.

Di seguito il video di Djomb: