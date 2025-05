Fabri Fibra condannato in sede penale e civile: 90 mila euro a Valerio Scanu

Fabri Fibra ha dovuto pagare 90 mila euro a Valerio Scanu per il brano “A Me Di Te”, giudicato diffamatorio. La Corte di Cassazione e la Corte d’Appello hanno stabilito che il testo contenesse insulti gravi e personali. Dopo dodici anni, Fibra è stato condannato a risarcire Scanu con 70.000 euro in sede civile, oltre ai 20.000 euro già versati nel 2015 in sede penale, e una multa di 600 euro.

La sentenza evidenzia un “discredito eccezionalmente grave” e l'”intensità del dolo” nelle parole del rapper, aggravate dalla diffusione del brano, che ha ottenuto il disco di platino, e dalla sua popolarità sui social. Un ulteriore elemento aggravante è stato il fatto che Fibra, dopo la prima condanna, ha riproposto il brano in un concerto a Milano nel 2015, proiettando anche parti della sentenza sul maxischermo.

Ugo Prospero Cerruti, avvocato di Scanu, ha dichiarato che Valerio meritava questo risarcimento per l’attacco “con cattiveria gratuita” ricevuto da chi non lo conosceva. Nel 2016, dopo la condanna penale, Fibra ha dichiarato di non conoscere Scanu e di non essere interessato a conoscerlo, affermando che non lo coinvolge artisticamente. Ha anche criticato il tener conto di artisti legati a dinamiche discografiche considerate ripetitive, sottolineando che il suo intento nel rap è criticare tali incongruenze.