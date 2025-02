FABRI FIBRA: Concerto al Circo Massimo di Roma e al Forum di Milano [Dettagli e Biglietti]

Fabri Fibra annuncia il suo ritorno dal vivo con un tour nel 2025, riportando entusiasmo tra i fan. Il rapper ha svelato le prime due date: il 7 luglio al Circo Massimo di Roma e il 30 settembre al Forum di Milano. Rispondendo alle richieste dei suoi seguaci riguardo a un concerto al Circo Massimo e al Forum, Fibra ha finalmente dato delle date concrete, promettendo un’esperienza imperdibile ricca della sua energia e dei suoi brani iconici.

Le prevendite per i concerti di Roma e Milano partono oggi alle 17:00, mentre i biglietti per le altre date saranno disponibili a partire da domani, sempre alle 17:00. Questo tour rappresenta un momento significativo nella carriera di Fibra, considerato uno degli artisti più influenti del rap italiano, è atteso a braccia aperte dai fan, pronti a rivederlo sul palco.

Le date specifiche dell’evento sono le seguenti: il 7 luglio si esibirà a Roma presso il Circo Massimo, mentre il 30 settembre a Milano presso l’Unipol Forum. I fan possono acquistare i biglietti tramite il sito ufficiale di Fabri Fibra e seguirlo sui suoi canali social per rimanere aggiornati su tutte le informazioni relative al tour e agli eventi futuri.

Per ulteriori dettagli e per l’acquisto dei biglietti, è possibile visitare il sito web di Fabri Fibra o seguirlo sui suoi profili social ufficiali per non perdere nessuna novità su questo atteso ritorno.