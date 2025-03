Fabio Testoni: Una Vita di 72 Anni

Lutto nel mondo della musica: Fabio Testoni, conosciuto come Dandy Bestia, è morto a 72 anni. Chitarrista e fondatore della band bolognese Skiantos, aveva creato il gruppo nel 1975 insieme al cantante Roberto “Freak” Antoni. La notizia della sua scomparsa è stata resa nota dalla famiglia attraverso un post sulla pagina Facebook degli Skiantos il 16 marzo 2025, che esprimeva il dolore per la perdita di Testoni, descritto come l’anima della band.

Fabio Testoni nacque a Bologna il 2 luglio 1952 e si avvicinò alla musica fin da giovane grazie a uno zio musicista. Nella sua carriera, oltre a suonare con gli Skiantos, collaborò con artisti di spicco come Lucio Dalla, Ron, Francesco Guccini e gli Stadio. In un’intervista del 2021, parlò delle difficoltà del suonare il liscio, evidenziando come questa esperienza avesse contribuito alla sua crescita musicale.

Gli Skiantos sono considerati una delle band di culto più originali della musica italiana degli anni Settanta, distinti per il loro stile demenziale. Testoni aveva suonato con la band fino a poco tempo fa. Il suo legame con il gruppo è indissolubile e rappresenta un’importante pagina della storia musicale italiana. La famiglia ha promesso di comunicare successivamente modalità e tempi per un commemorazione adeguata, celebrando la vita e l’eredità musicale di Dandy Bestia. Inoltre, va ricordato che Roberto “Freak” Antoni, suo compagno di avventure, è scomparso nel 2014 a soli 59 anni.