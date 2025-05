Fabio Testi e Lisa Agnelli: La verità sulla paparazzata

Nel maggio 2021, il settimanale Nuovo pubblicò foto che ritraevano l’attore Fabio Testi e la violoncellista Lisa Agnelli, generando scalpore per la loro notevole differenza d’età: lui 80 anni, lei 34. In quell’occasione, Testi dichiarò che si erano conosciuti in clinica, attirando l’attenzione su di lei in quanto professoressa di sessuologia. Tuttavia, quattro anni dopo, Lisa Agnelli ha smentito questa versione in un’intervista rilasciata a Leggo.

Agnelli ha rivelato che il loro incontro avvenne all’inizio del 2019, in modo casuale durante un concerto. Hanno iniziato a parlare di musica, e Testi le propose di partecipare a uno spettacolo. Da qui è nata un’amicizia che si è evoluta in una collaborazione. Nella stessa intervista, Agnelli ha rivelato che Testi le suggerì di inscenare finti scoop fotografici per aumentare la sua visibilità. "Mi disse chiaramente: ‘In Italia, se non fai scalpore, nessuno ti nota’", ha commentato. Ignorando le conseguenze, accettò la proposta e posarono per delle foto con l’aiuto di un fotografo amico. Queste immagini dovevano essere seguite da una smentita, che però non è mai arrivata.

A distanza di cinque anni, Agnelli ha finalmente cercato di smentire la vicenda attraverso la stampa, ma afferma che nessuno le ha dato spazio.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it