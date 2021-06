Fabio Rovazzi, La nostra felicità con Eros Ramazzotti: il nuovo singolo del videomaker dopo la ‘pausa’ del 2020.

Fabio Rovazzi è tornato. Nella corsa al tormentone 2021 ci sarà anche il videomaker più famoso d’Italia. Dopo la pausa della scorsa stagione, che lo aveva visto solo inserito in un singolo con Danti e Raf, ma non in alcun brano estivo suo, a causa dello scoppio della pandemia e della morte del nonno, stavolta Rovazzi ha scelto di ripresentarsi sulle scene più in forma che mai. E non da solo, ovviamente. Con lui per l’occasione c’è un big della musica italiana: Eros Ramazzotti.

Fabio Rovazzi con Eros Ramazzotti: La nostra felicità

Il nuovo pezzo di Rovazzi s’intitola La nsotra felicità ed è in uscita nelle prossime settimane. Sarà l’ennesimo tormentone estivo per lo youtuber, dopo i successi straordinari di Andiamo a comandare e Tutto molto interessante (rispettivamente cinque e tre dischi di platino) del 2016, Volare con Gianni Morandi del 2017, Faccio quello che voglio con Emma, Nek e Al Bano del 2018, Senza pensieri con J-Ax e Loredana Bertè del 2019.

Fabio Rovazzi

Stavolta ad accompagnarlo è un altro big della nostra musica, Eros Ramazzotti, un protagonista insolito nella corsa al tormentone dell’estate. Ad annunciarlo è stato lo stesso Fabio attraverso alcune storie su Instagram.

La nostra felicità: il video

Ovviamente anche in questa occasione con il nuovo pezzo è in arrivo anche un nuovo video, che dovrebbe essere girato sempre dallo stesso Rovazzi, come accaduto in passato. Si dovrebbe trattare del capitolo conclusivo della trilogia iniziata con Faccio quello che voglio e portata avanti con Senza pensieri, con Volare come prologo. Un assaggio della vicenda ce l’ha dato lo stesso Rovazzi, inquadrando nelle storie Instagram una piscina e una camera Sony, oltre ad alcune auto sportive che potrebbero apparire nella clip. Non resta che attendere qualche giorno per avere nuovi dettagli. Intanto ci rivediamo il video di Senza pensieri: