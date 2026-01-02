Il portiere Fábio ha rinnovato il contratto con il Fluminense fino a dicembre 2027. A 45 anni, Fábio continua a giocare ad alto livello e ha superato il record di presenze ufficiali nella storia del calcio. Il numero esatto di partite giocate da Fábio è oggetto di discussione a causa delle differenze nei criteri di conteggio tra le varie fonti. Tuttavia, è certo che ha superato la soglia delle 1.390 presenze ufficiali e detiene il primato storico.

Fábio ha giocato per il Cruzeiro per 17 stagioni, diventando il giocatore con più presenze nella storia del club. Ha vinto numerosi titoli, tra cui due Brasileirões, tre Copas do Brasil e una serie di titoli statali. Nel 2022 si è trasferito al Fluminense, dove ha continuato a giocare ad alto livello e ha vinto la Copa Libertadores 2023 e la Recopa Sudamericana 2024.

Il rinnovo del contratto di Fábio non è un premio alla carriera, ma un riconoscimento del suo valore ancora alto come portiere. La sua presenza in campo garantisce una soglia minima di rendimento alta e qualità “intangibili” come comunicazione, gestione emotiva e leadership. Il Fluminense ci guadagna non solo in campo, ma anche in termini di reputazione e visibilità.

Fábio è un esempio di longevità e professionalità nel calcio, con una carriera che è stata caratterizzata da una costante dedizione e impegno. La sua storia è un esempio per i giovani calciatori e dimostra che, con il talento e la dedizione, è possibile raggiungere grandi traguardi nel calcio.