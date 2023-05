Fabio Ricci, lite furiosa con Mazzoli che sbotta: “Pazzo, infame, vecchio rinco, clown, squilibrato”

A L’Isola dei Famosi è scoppiata un’altra lite furiosa, questa volta tra Fabio Ricci e Marco Mazzoli. Il conduttore radiofonico è diventato leader nell’ultima puntata del reality e ha dovuto fare due nomination ed ha scelto il componente dei Jalisse e Pamela Camassa.

Fabio Ricci però non ha digerito la motivazione di Mazzoli: “Mi hai nominato dicendo in diretta che c’erano stati screzi. Quando dopo un battibecco in realtà mi avevi anche chiesto scusa dandomi un abbraccio. E non prendermi in giro che non sono Gian Maria, io ho 57 anni. Adesso ho capito chi sei. Hai rotto il ca**o a tutti che volevi andare via e stai ancora qui. Poi mi nomini e dopo mi abbracci e chiedi scusa. Sei un falso, questi sono atteggiamenti falsi. L’abbraccio di giuda. Sì ti ho detto che sei un principino e un baronetto. Io sono più coerente ed educato di te“.

La discussione si fa sempre più accesa tra Fabio e Mazzoli! Da che parte state?🔥 #Isola pic.twitter.com/oOJbhFiB4W — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 17, 2023

Fabio Ricci, il durissimo attacco di Marco Mazzoli.

“Non ti sopporto veramente più. Se ti ho votato è perché non sapevo di dover fare un’altra nomination ed ero in difficoltà. Il tuo comportamento è da infame. Sei pazzo! Sì sei un pazzo, un pazzo vero. E poi smettila, io tutti i soldi che ho me li sono guadagnati. Se fuori faccio una bella vita non sono affari tuoi. E ripeto che mi sono sempre guadagnato tutto. Hai rotto il ca**o da quando sei arrivato. Adesso mi stai sul ca**o e ti voterei volentieri. Godo se ti sbattono fuori. Io voto e faccio il ca**o che voglio, non devo rendere conto a te e a nessuno. Stai rosicando di brutto. Prima eri con tua moglie e hai detto ‘stiamo insieme prima che mi mandano fuori’. Ti lamenti che parlo troppo? Mi pagano per parlare anche in radio, ho pure una bellissima voce. Sei permaloso, volevi essere immune? Pensavi di vincere? Sul contratto c’è scritto che devono vincere i Jalisse? E smettila, a nonnè, tu sei un vecchio rinc****ito. Sei un pagliaccio, io non avevo bisogno de L’Isola dei Famosi per rinascere, hai vinto Sanremo nel 1997 siamo al 2023, evolviamoci, aggiorniamoci. Sei un pagliaccio senza argomenti. Squilibrato pensi che ti abbia nominato per un piano diabolico. Ridicolo, bugiardo e sei anche un leccac**o”.

Mazzoli sarà anche andato a L’Isola per dimostrare che si può fare un reality evitando il trash, ma da quando è arrivato a Cayo Cochinos è sempre in mezzo ad ogni catfight.