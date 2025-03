Fabio Pizzul: Storia di un Politico Lombardo e Figlio d’Arte

Fabio Pizzul, figlio di Bruno Pizzul, celebre voce del calcio italiano scomparsa a 86 anni, è un giornalista professionista e docente. Dopo una carriera che ha preso avvio nel 1998 come direttore di Radio Marconi a Milano, ha collaborato con varie emittenti tra cui Fininvest, Tele+ e Telenova ed è stato ospite in numerose trasmissioni televisive. Fabio è anche presidente della Fondazione Ambrosianeum di Milano e ha guidato Azione Cattolica dal 2002 al 2008. Nato nel 1965 in provincia di Gorizia, si è trasferito a Milano all’età di 4 anni, dove ha sviluppato anche la sua vita privata, risiedendo a Carugate con la moglie e quattro figli.

Oltre al giornalismo, ha avuto un’importante carriera politica come consigliere regionale in Lombardia, incarico che ha ricoperto fino al marzo 2023. Durante la sua partecipazione alla XI legislatura regionale, ha assunto la posizione di presidente del gruppo del Partito Democratico. Fabio ha inoltre ricoperto ruoli chiave come responsabile della comunicazione del gruppo PD in Consiglio Regionale, utilizzando le sue competenze giornalistiche. Era già stato eletto nel 2010 e nel 2013, partecipando attivamente alle commissioni relative a Bilancio, Affari Istituzionali, Attività Produttive, Cultura Istruzione, Sport e Carceri. La sua carriera, sia nel campo del giornalismo che in quello politico, riflette legami profondi con la comunità milanese e un patrimonio familiare significativo legato alla figura del padre.