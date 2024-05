Fabio Maria Damato e Fedez non si sarebbero mai particolarmente piaciuti, la notizia – data in tempi non sospetti da Selvaggia Lucarelli – non è mai stata smentita dai due e nel recente passato il rapper lo ha pure additato come presunto responsabile del pandoro gate confermando di fatto l’indiscrezione.

Fabio Maria Damato, il manager di Chiara Ferragni additato da Fedez: il gesto contro il rapper https://t.co/xna4wPRTw0 #Belve — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 9, 2024

Che i due non si piacessero è stato confermato anche dai due ex dipendenti di Chiara Ferragni che hanno contribuito, con le loro dichiarazioni, alla stesura del libro di Selvaggia Lucarelli, Il Vaso di Pandoro.

Fabio Maria Damato e Fedez: svelato perché non si piacevano reciprocamente

Proprio fra le pagine del libro si può leggere come Damato sia entrato alla TBS Crew grazie a Riccardo Pozzoli, ex di Chiara Ferragni e che nel giro di brevissimo tempo avesse conquistato la piena fiducia di lei e di tutta la sua famiglia. E se Pozzoli puntava a rendere Ferragni un brand di lusso con le proprie linee, Damato ha aperto alle collaborazioni e alle sponsorizzazioni per altri. Si parla di Calzedonia e Pantene (contratti milionari) e di una sponsorizzata di uno yogurt (probabilmente Yomo) dal valore di 600 mila euro. Tuttavia a Fedez non è mai piaciuto e la cosa era reciproca.

“Damato non è simpatico e Fedez si sarà anche accorto che controllava la vita della moglie” – si legge in una testimonianza all’interno del libro di Lucarelli – “Quando Chiara e Fedez litigavano lui diceva che sperava che divorziassero“. E ancora: “Lui e Fedez non si sopportavano. A Damato non piaceva Fedez, diceva che le rovinava l’immagine e che era paranoico“.

Fabio Maria Damato e Fedez “non si sopportano, si detestano”: le parole di Selvaggia Lucarelli

A tal proposito tornano virali le parole usate da Selvaggia Lucarelli nel settembre dello scorso anno quando ha definito Damato e Fedez il marito “buono” e il marito “cattivo” di Chiara.