Stamani si è conclusa l’avventura olimpica a Tokyo di Fabio Fognini. Il ligure ha incontrato Daniil Medvedev, che l’ha battuto, passando così ai quarti. Ma non siamo qui per commentare l’impresa del tennista russo, ma le parole uscite dalla bocca di Fabio. Prima della fine del terzo set, Fognini ha pronunciato più volte il termine omofobo ‘fr***o’. C’è chi dice di aver sentito “sono un fr***o” e chi “sei un fr***o”, ma poco importa, la parola offensiva è comunque stata pronunciata.

Su Twitter è scoppiata una grossa polemica che ha travolto il campione. Il video in cui Fabio Fognini sbotta usando la f word sta diventando virale, ma per adesso il tennista non ha commentato. In caso di scuse mi auguro solo di non leggere il classico ‘ho tanti amici gay’.

Fognini veramente ti seguo da quando ho tre anni e non mi stupisci più. Atteggiamento mai consono, mai https://t.co/gVdHeqo1M6 — ADG (@alessiadegg) July 28, 2021

Fognini non maturerà mai. Anzi peggiora soltanto. Felice che sia stato eliminato. Peccato che non si sia ancora ritirato e faccia ancora queste figure di m3rda globali.#GiochiOlimpici https://t.co/FmJJAmDpMy — BL (@rainbow20202020) July 28, 2021

Fognini mi fai veramente schifo. https://t.co/Y0MYQG0EA0 — Il Lulli 🦦🏳️‍🌈 (@su_sartadori) July 28, 2021

Dovrebbero dirlo tutti che al di là del suo talento Fognini è vergognoso e antisportivo, Federazione e fan compresi https://t.co/LnFlP9dtVh — Stefi Ambro (@StefiAmbro) July 28, 2021

Fabio Fognini e gli insulti ad un arbitro.

Non solo i termini omofobi, nel 2017 il campione italiano si è rivolto alla giudice Louise Engzell dandole della “tr**a” e della “bocc*****a”.

Fognini si è scusato ed è intervenuto anche il Presidente del Coni.