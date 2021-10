Ieri sera a Che Tempo Che Fa Fabio Fazio tra i tanti ospiti ha accolto anche Bebe Vio. La campionessa di fioretto ha parlato delle emozioni provate alle ultime Paralimpiadi di Tokyio e dei traguardi raggiunti.

Il conduttore della trasmissione di Rai Tre ha fatto notare come la sportiva abbia già incontrato quasi tutti i personaggi più importanti al mondo ed ha però sottolineato che le manca di conoscere la Regina d’Inghilterra: “Hai incontrato tutti, da Alex Zanardi a personaggi straordinari come Ellen Mirren alle sfilate di moda, ti manca solo la Regina Elisabetta a questo punto“.

La risposta di Bebe ha spiazzato Fabio Fazio: “Guarda, lei mi manca e devo anche muovermi“. Il giornalista le ha subito risposto in maniera simpatica per sdrammatizzare: “Bebe, Bebe, oddio. Con questa affermazione i casi sono due: o non ti chiama mai più, oppure ti chiamerà subito domani mattina. Speriamo che questa battuta venga tradotta in un altro modo. Che traducano in maniera diversa quello che ha detto. Se devo sbilanciarmi credo che non ti chiamerà“.

Avevo quasi paura che scoppiasse l’ennesima polemica su Twitter e invece così non è successo. Non c’è nemmeno l’ombra di un tweet contro Bebe e la sua battuta. Per una volta hanno riso tutti.

Chissà se Queen Elizabeth perdonerà Bebe…



