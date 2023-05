Fabio Fazio dopo 40 anni lascerebbe la Rai “conto alla rovescia”

Fabio Fazio avrebbe festeggiato 40 anni in Rai a ottobre di quest’anno, ma stando agli ultimi rumor (La Repubblica ha parlato addirittura di “conto alla rovescia”) per quella data sarà già altrove.

Il contratto, scrive Repubblica, “non è stato rinnovato” e la “voce più accreditata, che molti danno per certa, è che il conduttore approdi a Discovery, dove già il manager Beppe Caschetto aveva portato Maurizio Crozza e dove il comico ha continuato a fare satira con Fratelli di Crozza“.

Che Tempo Che Fa e il suo tavolo hanno garantito alla Rai ascolti ottimi e ospiti altisonanti (negli ultimi anni Madonna, Lady Gaga, Ed Sheeran…), eppure l’orientamento della trasmissione avrebbe fatto storcere il naso all’attuale Governo Meloni. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, infatti, hanno spesso parlato di attualità, diritti, immigrazione, guerra.. e sempre con un occhio verso sinistra.

“Ma la rivoluzione del servizio pubblico non riguarda solo Rai 3, e il destino di Fazio” – continua Repubblica – “Da settimane si riconcorrono le voci su un cambio della guardia anche su Rai 1, con l’arrivo di Pino Insegno al posto di Flavio Insinna nella fascia del preserale, strategica”.

L’ipotesi (smentita) del cambio di Sanremo

Anche il Festival di Sanremo era finito nel mirino; Fiorello, con ironia, ha iniziato la sua campagna per difendere Amadeus, che ha costruito in questi ultimi tre anni edizioni da record, sotto tutti i punti di vista. Qualità della musica e ascolti, pubblico giovane riportato davanti alla tv. Nel 2024, secondo il contratto blindato firmato con l’ex ad Carlo Fuortes sarà ancora direttore artistico e conduttore. Ma si ipotizzava che per “normalizzare” lo spettacolo qualcuno avrebbe potuto mettere il naso nella direzione artistica. Amadeus non lo permetterebbe, il pacchetto è completo”.

Pino Insegno al posto di Flavio Insinna potrebbe non essere l’unica novità di mamma Rai, in pole position per prendere il posto di Serena Bortone ci sarebbe infatti Monica Setta.