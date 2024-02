Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato sono diventati di nuovo genitori lo stesso giorno

C’è qualcosa che legherà per sempre gli ex fidanzati Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato e non certo i loro nuovi partner che sono la copia dei rispettivi ex, ma l’arrivo dei figli.

Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato si sono conosciuti a Uomini & Donne, ma la loro storia – terminato il programma – non è durata molto. Lui è partito per l’Honduras per partecipare alla versione spagnola de L’Isola dei Famosi, lei è rimasta in Italia a fare l’influencer. E poco dopo si sono fidanzati con i rispettivi partner: lui con la modella Violeta Mangriñan (che è identica a Nicole) e lei con il calciatore Armando Anastasio (che è identico a Fabio).

Fabio e Violeta hanno avuto una figlia nell’estate del 2022 (più precisamente il 31 luglio), due settimane dopo (il 15 agosto) anche Nicole e Armando hanno dato alla luce il loro primogenito. Niente di anomalo, se non che oggi – primo febbraio 2024 – Fabio e Violeta hanno avuto una seconda bambina, come Nicole e Armando un secondo bambino.

Ovviamente di questa cosa non me ne sono accorto solo io, anzi. Basta fare un giro su Twitter.

ogni tanto ripenso a Nicole Mazzocato e a Fabio Colloricchio che si sono messi con i rispettivi sosia

cioè Nicole e Fabio di uomini con rispettivi partner uguali agli ex hanno annunciato la gravidanza nello stesso periodo e adesso hanno partorito nello stesso giorno?????????

poi Nicole ha due maschi,Fabio due femmine QUESTA COSA DA STUDIARE, TROPPO INQUIETANTE,ODDIOO pic.twitter.com/xYNThgn71w — g (@zendayal0vebot) February 1, 2024

Ogni tanto penso a Nicole e Fabio che si sono mollati, fidanzati con le loro copie e si sono anche procreati…

Ogni tanto penso a Nicole e Fabio che si sono mollati, fidanzati con le loro copie e si sono anche procreati…

Questa cosa mi manderà sempre al creatore