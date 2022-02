Cicogna in arrivo in casa Uomini e Donne. L’ex tronista Fabio Colloricchio, infatti, sta per diventare papà per la sua prima volta. Ad annunciarlo, con delle tenere foto e dolcissime parole sui social network, è stato sia lui che la sua compagna Violeta Mangrinyan. Attimi di serenità, dunque, per la coppia che nel 2020 aveva affrontato una dura crisi.

Credit: fabio_colloricchio – Instagram

All’inizio erano soltanto voci, ma adesso è arrivata la conferma direttamente dai diretti interessati. Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinyan stanno per diventare genitori per la prima volta in vita loro.

A inizio 2020 i due erano stati protagonisti delle pagine delle riviste di gossip, per via di un tradimento di lui nei confronti di lei, confessato anche in diretta televisiva. Confessione arrivata dopo che la crisi stessa era superata e che lei lo avesse perdonato.

Ora è tutta acqua passata. La loro relazione è ripartita alla grande e ora si stanno preparando ad accogliere in casa un dolce bebè.

Diventeremo GENITORI!!!🤰🏽👶🏼😍👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏽🥲 Di tutte le avventure vissute insieme (che non sono state poche) questa sarà senza dubbio la più incredibile della nostra vita e Ci rende molto felici di rendervi partecipi…✨ Finalmente possiamo dirvi che tra 5 mesi saremo uno/a in più😍!!! Non possiamo spiegare a parole il vortice di sentimenti e momenti così belli e intensi che abbiamo vissuto questi mesi fa, siamo ancora in una nuvola di felicità, ci sentiamo veramente benedetti! 🥲🙏 Grazie per essere sempre con noi nei momenti più importanti della nostra vita ❤️

Queste le parole della coppia, giovane e bellissima, scelte per annunciare il lieto evento.

La storia tra Fabio Colloricchio e Violeta

Credit: fabio_colloricchio – Instagram

Fabio Colloricchio è diventato famoso in Italia per la sua partecipazione a Uomini e Donne. All’inizio era un corteggiatore di Teresa Cilia, ma lei non lo scelse e lui venne selezionato per sedere sul trono.

La sua avventura da tronista lo aveva portato a scegliere Nicole Mazzoccato, con la quale ha iniziato una relazione che però si è conclusa poco dopo.

Credit: fabio_colloricchio – Instagram

Successivamente ha partecipato a Supervivientes, la versione spagnola de L’isola dei famosi. Ed è proprio lì che ha conosciuto Violeta e se ne è innamorato.