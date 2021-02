Non solo Roberta Bruzzone, ieri un altro volto noto di Ballando con le Stelle ha criticato il GF Vip. Fabio Canino ospite di Tv Talk ha dichiarato che non parteciperebbe mai al reality di Signorini.

“Cinque mesi in una casa uno impazzisce. La D’Eusanio è grande e dopo una certa età uno perde ogni freno inibitorio. Sembra una 50enne, ma non lo è quindi non ci si rende conto che ha un’età. Comunque loro vengono chiamati nello show proprio per questo motivo. Non voglio fare lo snob. Facevo Cronache Marziane e ospitavo gli ex gieffini nel mio programma. Allora aveva senso perché non realizzavano dove entravano. Quello che succede al Gf accade anche nelle case degli italiani.

Da quando c’è Signorini non è più un film di serie B con docce e altro, ma è diventato una sorta de Il Segreto. Hanno realizzato un racconto, ma non è uno sceneggiato, ma la vita dei concorrenti.

Non parteciperei mai. Non ce la farei mai ad usare un bagno in 15 o stare in una camera in 10. Poi a sentire discorsi di cui non mi frega nulla non ci stare. Una serata intera a parlare con la Gregoraci? Preferisco una serie di Netflix, non so come dirvi”.