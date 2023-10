Fabio Canino si arrabbia e difende Selvaggia: “Che orrore! Come ti permetti?”

Dopo l’esibizione di Ricky Tognazzi il clime a Ballando con le Stelle si è infuocato e non certo per le doti da ballerino dell’attore. Selvaggia Lucarelli ha fatto infuriare Simona Izzo che ha esagerato ed ha tirato in ballo la violenza sulle donne e il femminicidio. Dal banco dei giurati è intervenuto anche Fabio Canino, che ha preso le parti della collega ed ha criticato l’uscita infelice di Simona.

Fabio Canino difende Selvaggia Lucarelli: “Che roba orrende che hai detto”.

Tutto è iniziato durante la prima puntata di Ballando, quando Selvaggia ha detto: “Ricky questi calci che tiravi mentre ballavi a chi erano rivolti?“. Simona ieri è esplosa a scoppio ritardato: “Hai detto che i calci di Ricky erano per me. Ricordati che le donne muoiono per i calci che gli uomini tirano“.

Fabio Canino è sbottato e ha difeso la Lucarelli: “Ma che c’entra? No scusate ma questo non va bene. E non bisogna sfociare in questo. Che roba orrenda questa, che roba brutta. Ma una cosa seria come il femminicidio tu lo butti qui dentro?! Ma come ti permetti? Ma dai smettila. Quella di Selvaggia era una battuta e l’abbiamo capito tutti. Sì era una battuta e Selvaggia Lucarelli le sa fare“.

Simona Izzo però ha continuato a gridare, dicendo che quella di Selvaggia non era una battuta: “Ma certo che è serio il femminicidio e sì lo butto qui dentro. Perché non si può permettere nessuno di dire certe cose con i calci. No non era una battuta. E allora la signora non sa fare battute, prendetevi uno che le sappia scrivere battute, prendete un battutista. Lei poi non è mica uno sceneggiatore“.

Una risposta piccata a Selvaggia ci poteva anche stare, ma effettivamente tirare in ballo il femminicidio per una battuta (che può anche non essere gradita) è oggettivamente esagerato e fuori luogo.