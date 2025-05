Fabio Canino risponde alle critiche su Sognando Ballando e parla degli ascolti.

La prima puntata di “Sognando Ballando Con Le Stelle” ha registrato 2.407.000 spettatori, pari al 16,7% di share, numeri inferiori rispetto a “L’AcchiappaTalenti” e “Il Cantante Mascherato”. Nonostante il risultato, il programma ha vinto la serata. Fabio Canino, collegato durante la trasmissione, ha risposto alle aspettative del pubblico: “Non ci si poteva aspettare di più, essendo un giorno e un orario diversi”. Ha sottolineato l’importanza del gerundio utilizzato nel programma e definito il nome come “orribile”.

Questa edizione celebra i 20 anni del programma, mostrando video di concorrenti storici e creando un regalo per il pubblico fedele, che desiderava vedere professionisti ballare con altri colleghi. Canino ha anche accennato all’intento di cercare nuovi ballerini professionisti da inserire in autunno.

In merito alle critiche, il giudice ha spiegato che la giuria non premia solo il ballerino più talentuoso, ma cerca un personaggio in grado di dirigere in televisione, descrivendo il processo come un casting pubblico.

Nonostante le aspettative, Canino ha inviato un messaggio su Instagram prima della puntata, descrivendo le quattro trasmissioni speciali come una festa per il ventesimo anniversario di “Ballando”. Ha accolto con entusiasmo l’inizio della celebrazione, invitando il pubblico a seguirlo ogni venerdì alle 21:30, condividendo la sua preparazione con un outfit speciale.

Fonte: www.biccy.it