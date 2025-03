Fabio Canino ricorda come ha fatto coming out in televisione

Fabio Canino, ospite da Francesca Fialdini a “Da Noi A Ruota Libera,” ha condiviso la sua esperienza di coming out durante il Maurizio Costanzo Show. In quella puntata, che trattava di tradimento, Canino rivelò di essere stato tradito dal suo fidanzato, raccontando la sua storia senza preoccuparsi delle conseguenze. Maurizio Costanzo lo incoraggiò, dicendogli che la sua testimonianza aveva più valore di cento congressi, e Canino si rese conto della portata della sua condivisione quando venne fermato all’aeroporto da sconosciuti che volevano sapere chi fosse il suo ex. Questo dimostrò che le persone si interessavano più all’amore che all’identità di genere.

Canino ha anche ricordato una precedente interazione con un dirigente Rai che, esprimendo il suo disprezzo per i gay, si è dimostrato ostile alla sua presenza nel mondo della televisione. Canino rispose prontamente, sottolineando che il dirigente, che era leghista, non voleva che lui avesse successo, non tanto per il fatto di essere gay, ma per non rispettare gli stereotipi convenzionali.

Parlando di Alex Di Giorgio a “Ballando con le Stelle,” Canino ha espresso la sua emozione per una performance di una coppia gay che ha toccato tutti, inclusi lui. Ha riflettuto su come la sua scelta di vivere apertamente come gay e di esprimere sempre la sua opinione alle volte gli abbia chiuso delle porte professionali. Tuttavia, ha riconosciuto che queste esperienze lo hanno portato a momenti significativi come quello vissuto a Ballando, che lo hanno ripagato delle sue decisioni personali.