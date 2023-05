Fabio Canino punge Selvaggia Lucarelli e parla del suo futuro in Rai col governo Meloni

Fabio Canino è da decenni dichiaratamente omosessuale e negli ultimi mesi non ha mai risparmiato le proprie preoccupazioni in merito al Governo Meloni. Governo che a suo dire avrebbe già messo le mani in Rai, fra cambi di programmazione e nuovi volti.

Nuove nomine Rai: via Fazio, dentro Giletti, Matano resta, Bortone forse no https://t.co/HfV5ynUFE4 — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 23, 2023

“Le hanno già messe le mani in Rai, basta guardare i programmi in onda”, ha confessato a Gay.it. A domanda diretta del giornalista: “E tu non hai paura di finire nella lista nera?“, Fabio Canino in modo piuttosto rassegnato ha risposto: “Quello che dovevo fare l’ho fatto. Il mio percorso è segnato, so di essere un privilegiato. Poi sono molto furbi, non è che ti spostano in modo tale che tu possa lamentarti. È una cosa lenta, ti lavorano ai fianchi”.

Nel dubbio, salvo ripensamenti e/o cambi di rotta improvvisi, il suo nome sembrerebbe essere confermato a Ballando con le Stelle, che tornerà a ottobre con una nuova stagione.

Fabio Canino: “Ballando con le Stelle è sempre stato un programma inclusivo”

“Ballando è sempre stato un programma inclusivo. Abbiamo avuto la prima concorrente transessuale, Lea T. Abbiamo avuto vari personaggi di varie diversità e con molta serenità sono sempre stati presentati, senza voler scavare nel torbido. Milly e tutti gli autori sono sempre stati molto corretti e onesti. E’ importantissimo che nel principale show del sabato sera di Rai1 si rappresentino tutti. Come è nella realtà. Se in alcuni programmi si vuole fingere che il mondo sia fatto in un certo modo, ci sono altri che grazie a Dio mostrano come sia fatto in maniera diversa. È importantissimo, ora più che mai”.

La stoccatina a Selvaggia Lucarelli